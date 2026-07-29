29/07/2026 10:28

摘要 意見回饋 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 安聯投資預期日本央行本月維持利率不變

▷ 市場關注日圓疲弱及能源價格影響政策信號

▷ 日本央行或保持審慎，不提供明確加息指引 More ▼ Less ▲

《環富通基金頻道29日專訊》安聯投資多元資產首席投資總監Gregor MA Hirt預期，日本央行將於本月30至31日舉行的議息會議上維持利率不變，同時保持緊縮政策的傾向。市場焦點將集中在日圓疲弱及能源價格上升會否促使央行釋出更鷹派的訊號。日本央行於10月前後提前加息並非沒有可能，但現階段仍不明朗，影響的因素包括核心通脹走勢以及中東局勢再度緊張對全球經濟前景帶來不確定性。更重要的是，日本央行不太可能在今次會議上為未來加息路徑作出明確指引。若釋出相關訊號，意味央行需提前為未來政策方向作出承諾，這與其一貫保留政策彈性的做法並不相符。提前加息是有可能的，但提前承諾加息的機會較低。*料對下次加息時機保持審慎，不太可能提供明確指引*預期日本央行將於今次會議維持貨幣政策不變，並繼續保持偏向收緊的立場。市場關注的焦點在於，近期日圓再度走弱及能源價格上升，會否促使央行發出更強烈的加息訊號。預計決策官員將承認有關因素帶來的影響，但對下一次加息時機仍會保持審慎，不太可能提供明確指引。近期日圓貶值再度引發市場對日本央行可能加快政策正常化步伐的揣測。雖然部分官員或對通脹高於預期的風險更為關注，但無論是日本央行行長植田和男，還是日本政府，均未有將日圓疲弱視為採取政策行動的主要理由，而是將其定位為需要關注的風險因素之一。事實上，日本央行的政策考量仍然圍繞通脹能否持續達標，而非針對某個特定匯率水平作出反應。因此，即使加快加息步伐的可能性有所上升，目前仍難以完全排除或確認有關情景。*缺乏證據證明通脹明顯加速，先觀察聯儲局政策取向*然而，上述觀點同樣存在風險。日本本土通脹動力雖然持續改善，但目前仍缺乏足夠證據證明通脹已重新進入明顯加速階段。因此，決策官員或傾向等待更多數據，以確認本土通脹趨勢能否持續穩固後，才考慮進一步行動。更重要的是，即使部分官員對提前加息持較開放態度，日本央行本月不大可能明確朝這個方向作出引導。目前市場已大致消化10月前後加息的可能性。若要進一步推動市場重新定價，日本央行實際上需要讓市場相信未來將出現更頻密、幅度更大的加息行動。這種溝通方式等同作出相當程度的政策預先承諾，與日本央行在不明朗環境下保留政策選項的做法並不一致。此外，中東局勢再度升溫，亦進一步支持日本央行維持審慎態度。央行或希望在確立更明確的政策路徑前，先觀察美國聯儲局未來數月的政策取向。8月舉行的Jackson Hole全球央行年會，或可為日本央行提供更多機會，以了解聯儲局在新領導層下的政策思維。整體而言，日本央行官員普遍認為，目前貨幣政策並未明顯落後於經濟及通脹形勢。若這一判斷維持不變，要為顯著加快收緊政策步伐提供理據並不容易。市場真正關心的問題，不是日本央行是否有可能打破每六個月加息一次的節奏，而是其是否願意現階段就作出相關承諾。提前加息並非沒有可能，但提前明確承諾加息的機會較低。*看好日本股市，對日債及日圓維持中性看法*在目前環境下，該行維持增持(overweight)日本股票，日本經濟增長及企業盈利前景仍具支持力，為股市提供有利基礎，但地緣政治風險仍值得密切關注。該行對日本國債維持中性看法。近期債市調整後，債息水平變得更具吸引力，但財政政策前景仍存在較高不確定性，尤其市場仍關注有關消費稅政策的討論，預計相關議題將延續至8月。該行對日圓同樣維持中性看法。一方面，隨著日圓跌勢加劇，日本當局出手干預匯市的風險正在上升；另一方面，能源價格上升對日本貿易條件構成的壓力仍未消退。因此，現階段較適合採取觀望態度。(wa)*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。