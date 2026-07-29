29/07/2026 09:23
【聚焦人幣】人幣中間價升29點子報6.7899，創近三年半高
《經濟通通訊社29日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報6.7899，較上個交易日升29點子，創2023年2月10日以來三年半新高，較市場預測偏弱約260點，上個交易日報6.7928。
|貨幣兌換
|中間價
|漲跌(BP)
|1美元/人民幣
|6.7899
|-29.00
|1歐元/人民幣
|7.7175
|+56.00
|100日圓/人民幣
|4.1393
|-34.00
|1港元/人民幣
|0.8659
|-3.80
|1英鎊/人民幣
|9.0052
|-89.00
|1澳元/人民幣
|4.7269
|-111.00
|1紐元/人民幣
|3.9182
|+42.00
|1新加坡/人民幣
|5.2444
|-70.00
|1瑞郎/人民幣
|8.2729
|-96.00
|1加元/人民幣
|4.8034
|+22.00
|1人民幣/林吉特
|0.6028
|+7.50
|1人民幣/俄羅斯盧布
|11.6107
|+892.00
|1人民幣/南非蘭特
|2.4641
|-84.00
|1人民幣/韓元
|214.7100
|-186.00