29/07/2026 08:30

【ＡＩ】月之暗面據報尋求更多英偉達芯片訓練下一代模型Kimi K4

《經濟通通訊社29日專訊》內地人工智能（AI）初創公司月之暗面（Moonshot）日前已正式發布Kimi K3完整模型權重，市場同期對下一代模型Kimi K4抱有期望。據科技媒體《The Information》消息指，月之暗面正就開發Kimi K4展開討論，料規模將超越Kimi K3，並正尋求獲得更多英偉達(US.NVDA)的先進Blackwell芯片去訓練Kimi K4。



即使美國已出於安全擔憂實施出口管制，限制向中國銷售先進芯片，但此前有外電報道稱，月之暗面是使用了英偉達芯片訓練Kimi K3，當中包括Blackwell系列。這一進展可能加劇歐美對中國人工智能模型縮小與OpenAI和Anthropic PBC差距的擔憂。月之暗面最初宣布Kimi K3模型時，曾引發人工智能相關股票遭到拋售。



美國白宮科技總監Michael Kratsios上周表示，月之暗面是在泰國的一個數據中心訓練Kimi K3，以迴避美國法規。美方目前正考慮將月之暗面列入貿易黑名單。(ry)