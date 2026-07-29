29/07/2026 17:46

【ＡＩ】月之暗面據報超額完成融資目標，估值達到350億美元

《經濟通通訊社29日專訊》據《彭博》報道，得益於突破性的Kimi K3大模型引發矽谷震動，月之暗面在剛剛完成的新一輪融資中，以350億美元估值募集了35億美元，融資規模遠 超此前預期。



報道引述知情人士透露，月之暗面實際募資金額遠高於最初計劃的10億至20億美元。月之暗 面目前已開始接觸潛在投資者，計劃啟動新一輪融資，目標投前估值為500億美元，並希望最快今年於香港啟動首次公開募股之前完成最後一次融資。



報道稱，月之暗面發言人未回覆通過電子郵件發出的置評請求。



報道認為，月之暗面密集推進融資交易，凸顯了投資者對其的濃厚興趣。本月，月之暗面憑借Kimi K3躋身全球人工智能行業前列，該模型的性能已逼近Anthropic PBC和OpenAI等公司的前沿大模型。K3的發布引發科技股拋售，並被不少業內人士稱為又一個「DeepSeek時刻」，而且被視為中國AI實驗室在美國出口管制和算力受限的背景下，依然能夠與美國保持競爭力的最新例證。(sl)