29/07/2026 09:36

【聚焦人幣】人民幣兌一美元即期開市貶26點子，報6.7700

《經濟通通訊社29日專訊》人民幣兌一美元中間價今報6.7899，較上個交易日升29點子，創2023年2月10日以來三年半新高，較市場預測偏弱約260點，



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早低開26點子，報6.7700，上個交易日即期匯率收盤報6.7674。



市場人士指出，本周美聯儲可能維持利率不變，但立場會明顯偏鷹；當然如果意外加息，則後續持續加息的概率會降低，短期美元指數有望維持高位震盪，人民幣可能延續穩中略升走勢。



IG市場分析師Fabien Yip表示，「我仍認為，美聯儲需要看到更多跡象來判斷通脹風險將持續多久」。他預計美聯儲將在周三晚些時候維持利率不變。



美銀全球研究部分析師在報告中表示，他們預計美聯儲將維持利率不變，且將有兩名委員會成員投反對票。不過，他們認為，美聯儲主席沃什有加息的「戰略動機」。(sl)