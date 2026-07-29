29/07/2026 16:41

【聚焦人幣】人民幣兌一美元即期收升19點子報6.7655，創近一個半月高

《經濟通通訊社29日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報6.7655，較上個交易日4時30分收盤價升19點子，創6月18日以來近一個半月新高，全日在6.7646至6.7738之間波動。日內成交量回到300億美元上方。



離岸人民幣兌美元(CNH)現升43點子，報6.7670。



今日人民幣兌一美元中間價報6.7899，較上個交易日升29點子，創2023年2月10日以來三年半新高，較市場預測偏弱約260點。



市場人士表示，市場對本次美聯儲議息決議的預期分歧較大；在關鍵決議公布前，人民幣料繼續在區間內運行，靜待事件結果出爐。同時，市場也在等待中國中央政治局會議，以釐清下半年經濟政策思路。



星展銀行認為，如果本次美聯儲議息會議未能釋放足夠鷹派信號，市場可能不得不削減美元多頭頭寸。(sl)