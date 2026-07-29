29/07/2026 10:16

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▷ 物流業總收入7.2萬億元，同比增4.7%

▷ 高技術製造業物流總額同比增13.3%，數字產品製造業增12.3% More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社29日專訊》中國物流與採購聯合會今日公布今年上半年物流運行數據。上半年，全國社會物流總額181.1萬億元（人民幣．下同），同比增長5.1%，高於同期GDP增速0.4個百分點。分季度看，一、二季度分別增長6.2%、4.4%，呈穩中有增態勢。*上半年物流業總收入同比增4.7%*上半年，物流業總收入7.2萬億元，同比增長4.7%。中國物流業景氣指數平均值為49.9%，比一季度平均值回升0.3個百分點，中國物流與採購聯合會發言人周志成介紹，在社會物流總量穩步增長的同時，社會物流的結構發生了明顯轉換，高端製造、裝備技術、民生消費等社會物流的需求高於傳統社會物流需求的增長，國際化、高端化、綠色化特徵非常明顯。上半年，工業品物流總額同比增長5.4%。其中，高技術製造業和數字產品製造業分別增長13.3%和12.3%，較工業品增速分別高出7.9和6.9個百分點。上半年，單位與居民物品物流需求同比增長3.8%。其中，全國實物商品網上零售額同比增長4.8%，增速高於同期商品零售額3.7個百分點。限額以上單位通信器材類商品零售額同比增長14.4%，高能效等級家電零售額增速超30%。上半年，再生資源物流總額同比增長5.4%，增速快於社會物流總額0.3個百分點，工業固廢資源化利用、動力電池回收等逆向物流與前端綠色製造形成循環聯動，物流需求低碳高效升級態勢持續鞏固。另外，上半年原油、鋼材進口量同比分別下降11.4%和11.3%；與此同時，上半年半導體製造設備、集成電路進口量同比分別增長20.4%和8.1%，高端製造中間品進口物流展現較強韌性。(sl)