29/07/2026 14:46

《國金新見－溫嘉煒》人民幣中長線具韌性

《國金新見》人民幣兌美元匯價在過去兩個月穩步升值後，近月升幅步伐略有放緩。然而，目前尚未有跡象顯示人民幣走勢出現逆轉，中長線表現相信仍具韌性。



美國公布新一輪關稅措施，對中國出口的實際衝擊相信有限，因而對人民幣（以至其他主要貨幣）表現影響不大。美國上周宣布向60個貿易夥伴徵收10%至12.5%關稅，當中中國的關稅稅率為12.5%。中國商務部近期表示，美國曾明確承諾，對中國商品的替代加徵關稅不會超過20%，因此美國再大幅上調關稅至去年的超高水平機會不大。在過去大半年中美貿易戰「休戰」期間，全球對內地生產的高新科技及半導體等人工智能相關產品及設備需求突飛猛進，使內地上半年出口按年增長接近18%，較去年全年的5.5%增長明顯加快。在貿易需求的強大支持下，人民幣從基本面上預料會繼續有較大支持。



此外，近期中美經貿關係大致保持穩定，對人民幣亦屬正面因素。美國總統特朗普近日宣布國家主席習近平將於9月訪美，中美高層官員近日亦先後舉行會談，或是為雙方元首會談鋪路。儘管美國財政部再次警告中國不要阻止人民幣的升值，否則會考慮將中國列為匯率操縱國，中國商務部則重申不會通過人民幣貶值取得競爭優勢。事實上，人民幣兌美元中間價今年以來已調升約3.5%，相比起美匯指數今年以來升值約3%，顯示中方在匯率問題上已表達一定的善意，相信在中美元首再次會面前，都未必會在貿易問題上出現更嚴重的衝突。即使在人工智能發展等問題上可能仍會有一些針鋒相對，但對整體貿易格局相信暫時不會帶來重大影響。



在金融市場方面，近期內地針對股市急挫採取多項穩定股市及資金外流的措施，短線亦有助支撐人民幣表現。市場對人工智能估值憂慮再度引發亞太區股市急挫，內地兩大央企早前宣布入市，多間保險公司及上市公司亦公布以增量資金入市、增持及回購股份等穩定市場，亦有助紓緩資金外流對人民幣匯率構成的壓力。



另一方面，內地利率在主要經濟體系中屬偏低水平，在不少成熟市場央行面對加息壓力之際，息差因素或會限制人民幣進一步上升的空間。同時，匯率波幅溫和加上低利率，令人民幣成為繼瑞郎及日圓以外，在套息交易活動中相對吸引的融資貨幣（當然，人民幣套息活動也受制於離岸人民幣資金池規模）。對內地居民而言，利率差距也會增加調動資金尋求海外較吸引收益誘因，或許是近期內地加強打擊違規跨境投資的原因之一。



在出口保持韌性、政策維穩及中美關係略見改善的支持下，人民幣中長線仍傾向穩中偏強；惟受中美息差影響，升值步伐或較為溫和。美元兌人民幣中短線支持位為2023年2月3日低位6.737，如果美元進一步上升，則不排除重返7月高位約6.8水平。《大新金融集團首席經濟及策略師 溫嘉煒》



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