30/07/2026 17:26

摘要 意見回饋 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 聯儲局維持利率不變，三位官員主張加息

▷ 特朗普言論致原油期貨漲7%，美股暴跌

▷ 英倫銀行今晚7點公布利率決議

▷ 美國公布第二季個人消費等數據

▷ 港股恒指收升50點，成交3049億元 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社30日專訊》聯儲局新主席沃什昨日宣布維持利率不變，但有三位官員主張加息。與此同時美國總統特朗普在白宮會見以色列總理內塔尼亞胡後，表示將「重擊」伊朗，原油期貨價格大漲超過7%，美股昨日遭遇重創。道指暴跌1153.18點或2.19%，報51594.14點；標指跌112.63點或1.52%，報7316.15點；納指跌433.97點或1.74%，報24442.94點。港股方面，恒生指數收市報25858，升50點或0.2%，成交3049億元。各國重要經濟活動方面，本港時間今晚7:00pm，英倫銀行公布利率決議，發布貨幣政策報告和會議記錄。數據方面，今日5:00pm，歐元區公布第二季國內生產總值，經季節調整季率料由持平升上0.2%，經季節調整年率升幅料由0.5%擴大至0.7%；6月失業率料維持於6.2%；7月消費者信心指數料由負17.7收窄至負15.9。今晚7:00pm，英國公布官方指標利率，料維持於3.75%。8:00pm，德國公布7月消費者物價指數，月率料由下滑0.3%改善至升0.7%，年率升幅料由2.3%擴大至2.7%。8:30pm，美國公布第二季GDP價格指數，料由3.6%升上4%；第二季個人消費料由0.5%升上2.3%；6月個人消費料由0.7%降至0.4%；6月個人所得料由0.7%降至0.3%；連續申請失業救濟金人數料由179.6萬降至179.5萬；首次申請失業救濟金人數料由18.7萬升至20萬。明日，日本公布官方指標利率，料維持於1%。在美國，今日公布業績的公司有：蘋果(US.AAPL)、亞馬遜(US.AMZN)、日月光半導體(US.ASX)、Coinbase Global(US.COIN)、萬事達(US.MA)、Roblox Corp(US.RBLX)、Rivian Automotive(US.RIVN)等。(wa)