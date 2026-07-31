25,884.43
+25.55
(+0.10%)
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+27.57
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30/07/2026 09:11
美匯指數報100.888，美聯儲一如預期維持利率不變
美匯指數
|指數
|上日價
|漲跌
|100.888
|100.886
|0.002
最新美元匯價
|貨幣名稱
|09:00報價
|08:00報價
|上日紐約收市價
|美元/日圓
|163.46/50
|163.25/29
|163.40/44
|歐元/美元
|1.1456/60
|1.1465/69
|1.1466/47
|英鎊/美元
|1.3354/58
|1.3363/67
|1.3366/37
|美元/瑞郎
|0.8145/49
|0.8135/39
|0.8133/37
|美元/加元
|1.4042/46
|1.4035/39
|1.4046/05
|澳元/美元
|0.6955/59
|0.6956/60
|0.6952/56
|紐元/美元
|0.5798/02
|0.5799/03
|0.5793/97
|美元/人民幣
|6.7680/84
|6.7696/00
|6.7665/69
|美元/港元
|7.8420/24
|7.8422/26
|7.8423/27
上述報價只供參考用