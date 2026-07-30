30/07/2026 07:54

摘要 意見回饋 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 聯儲局維持利率3.5%-3.75%，3官員主張加息

▷ 道指29日跌1153.18點，創2025年4月後最大跌幅

▷ 特朗普稱將重擊伊朗，紐約期油漲7.5%至85.26美元 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社30日專訊》聯儲局新主席沃什周三（29日）宣布維持利率不變，但有三位官員主張加息。與此同時美國總統特朗普在白宮會見以色列總理內塔尼亞胡後，表示將「重擊」伊朗，原油期貨價格大漲超過7%，美股周三（29日）遭遇重創。道指暴跌1153.18點，或2.19%，報51594.14點，創下自2025年4月以來的最大單日跌幅；標指跌112.63點，或1.52%，報7316.15點；納指跌433.97點，或1.74%，報24442.94點。以科技股為主的納斯達克100指數收跌2.1%，較6月高點下跌11%，進入回調。美國聯儲局宣布維持聯邦基金利率目標區間於3.5%至3.75%不變，但決策層內部出現明顯分歧。聯邦公開市場委員會(FOMC)以9票對3票通過該決議，三位持反對意見的官員主張應在本次會議上加息25個點子。這是聯儲局主席沃什上任以來首次面臨重大內部分歧，其領導下的溝通策略改革亦引發市場關注 沃什在會後記者會上強調，聯儲局將在「必要且適當的情況下毫不猶豫地採取行動」。*美債孳息率飆升*聯儲局決議公布後，債市迅速作出反應。10年期美國國債孳息率跳升6個點子至4.66%以上，30年期國債孳息率則飆升9個點子至5.18%以上，逼近多年高位。地緣政治風險亦推升油價。美國總統特朗普表示將對伊朗採取強硬措施，以回應針對駐中東美軍的襲擊。紐約期油飆升7.5%，報每桶85.26美元，布蘭特期油亦急漲7.8%，報每桶88.56美元。國際金價在經歷早前一波猛烈拋售後迎來顯著反彈。現貨金價抽升1.3%，報每盎司4081美元，而紐約期金亦錄得1.1%的升幅，報每盎司4145美元。美匯指數在聯儲局決議公布後高位回落，報100.89，下跌約0.5%。美元兌日圓在日本央行政策會議前夕維持窄幅上落，匯價於163.3至163.9區間內波動，日內跌0.2%。歐元兌美元尾市向上，上升0.6%，報1.145。(jf)