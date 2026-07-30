30/07/2026 07:56

【ＡＩ】Meta次季每股盈利遜預期，盤後股價急瀉逾9%

《經濟通通訊社30日專訊》Meta(US.META)公布2026年第二季業績，整體收入雖勉強超出預期，惟每股盈利大幅遜色，第三季指引同樣低於華爾街估計，消息公布後盤後股價一度急挫逾9%。



Meta第二季經營收入錄得608億美元，較分析員預期的602.4億美元略勝一籌；然而，經營利潤報187.8億美元，按年下滑8.2%，顯示龐大的人工智能資本投入正持續侵蝕盈利能力。 每股盈利報6.18美元，不僅遠低於市場估計的7.22美元，更遜於去年同期的7.14美元，令投資者大感失望。



展望第三季，Meta預計經營收入介乎610億至640億美元，中位數為625億美元，低於分析員此前預估的631.5億美元，令市場憂慮廣告業務的增長動力或有所放緩。



每日活躍用戶方面，Meta公布第二季為36億個，略低於華爾街預期的36.1億個。Meta將全財年資本開支預期小幅上調至1300億至1450億美元，略高於此前預期的1250億至1450億美元下限。(kk)