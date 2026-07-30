30/07/2026 08:06

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▷ 沃什稱通脹未達2%將果斷行動，聲明未含前瞻指引

▷ 聲明未公開投票結果，沃什稱內部分歧為家庭爭吵 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社30日專訊》周三(29日)公布的聯邦公開市場委員會(FOMC)聲明，是聯儲局主席沃什領導下，發布的第二份利率政策聲明，進一步鞏固其「去前瞻化」的溝通框架。他同時展示鷹派姿態，稱通脹未達標將果斷行動。沃什在會後記者會上強調，聯儲局將毫不猶豫採取必要行動應對通脹，以實現2%的長期通脹目標。他指出，雖然局方不會預先透露利率政策走向，但若通脹持續高於目標水平，收緊貨幣政策將是解決手段之一。當被問及為何選擇「暫停」利率而非加息或減息時，沃什拒絕使用「暫停」一詞描述今次決定。他表示，這應被理解為對經濟形勢的「嚴格評估」，並強調「今天決定不調整利率，只是故事的開始，而非結束」。與6月聲明相比，7月FOMC聲明字數維持在約130個單詞左右，遠低於鮑威爾時期平均300單詞以上的水平。當中不再包含對未來利率路徑的暗示性措辭，沃什認為「前瞻性指引在當前政策環境下已不適用」。＊沃什：內部分歧只是家庭爭吵＊另外，雖然有三名委員主張加息25個基點，但聲明不再公開個別投票結果，此舉被視為減少市場對內部政策分歧的過度解讀。對通脹、就業和經濟增長的描述保持事實性，避免情緒化或預測性語言。沃什的溝通策略轉變，導致市場對美聯儲政策路徑的預期分歧顯著擴大。對於委員會內部出現的分歧，沃什再次以「家庭爭吵」作比喻，形容這是一場激烈但正常的討論。他重申，不相信聯儲局的雙重使命，維持物價穩定與實現充分就業，存在內部衝突。沃什在記者會中明確表示，本次政策會議中並沒有感受到來自特朗普政府的政治壓力或掣肘。(ｊｆ)