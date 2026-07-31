30/07/2026 13:12

【外圍經濟】高市早苗敲定明年4月將食品消費稅降至1%，料加重財政負擔

《經濟通通訊社30日專訊》日本自民黨高層周四透露，首相高市早苗已敲定從明年4月起，暫時將食品和不含酒精飲料的消費稅率從目前的8%，大幅下調降至1%，為期兩年。



自民黨及聯合執政的維新會在2月眾議院選舉前承諾，將食品消費稅率降至零，為期兩年。零售商隨後表示，收銀系統無法適用零稅率，政府因而提出將稅率降至1%的方案。分析指，此舉可能進一步加重日本不斷惡化的財政負擔。



政府預計將在8月初的內閣會議上敲定這項減稅計劃，並在秋季召開的國會會議上提交相關法案。自民黨幹事長鈴木俊一向記者表示，執政黨有強烈政治意願在兩年後將消費稅稅率重新上調。(jf)