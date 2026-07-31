30/07/2026 08:35

【開市Ｇｏ】美儲不加息惟續放鷹，微軟雲業務收入強勁，朱一明減持兆易創新套現

【要聞盤點】



1、美伊局勢有進一步升級的可能，美股周三(29日)遭遇重創，三大指數全面收跌，道指重挫1153.18點，或2.19%，報51594.14點，創下自2025年4月以來的最大單日跌幅；標指跌112.63點，或1.52%，報7316.15點；納指跌433.97點，或1.74%，報24442.94點。中國金龍指數升110點。日經指數開報61454點，無升跌。



2、伊朗對駐約旦美軍發動突襲式彈道飛彈攻擊，美國總統特朗普表示美國將對伊朗「重擊」，並強調「該美國出手了」。言論引發中東局勢緊張，原油期貨大漲逾7%。知情官員預測美伊戰爭將持續至少數月。



3、聯儲局宣布維持聯邦基金利率目標區間於3.5%至3.75%不變，但內部出現明顯分歧。FOMC以9票對3票通過決議，三位反對官員主張加息25基點，而會後聲明內容與上月會議聲明內容幾乎完全相同。聯儲公布利率決定後30年期美債孳息率飆至19年高位。



4、聯儲局主席沃什在會後記者會強調，將在必要且適當情況下毫不猶豫採取行動，但未提供明確前瞻指引，延續減少預示未來政策意圖的溝通方針。



5、Meta(US.META)公布2026年第二季業績，整體收入勉強超出預期，惟每股盈利大幅遜色，第三季指引低於華爾街估計，盤後股價一度急挫逾9%。



6、微軟(US.MSFT)上財季雲業務收入同比大增43%，創四年最大增幅並超過分析師預期，新增數據中心租賃承諾超過1300億美元。微軟股價盤後大漲逾8%。



7、月之暗面F輪融資超目標金額三倍多，此輪提前關閉，原定8月開始的G輪（Pre-IPO輪）已提前展開，投前估值升至500億美元，報道稱認購非常踴躍。



8、長江存儲否認有關美國專利商標局裁定其專利無效的消息，稱公司對美光科技的專利侵權訴訟仍在審理中。



9、韓國財政部召開緊急會議，承諾採取更多措施穩定股市並限制散戶參與槓桿ETF交易。摩根大通認為韓國股市槓桿ETF平倉潮接近尾聲，目前倉位頗具吸引力。



10、智能駕駛運動控制技術開發商拿森科技(02261)今日至下周二(4日)招股，計劃全球發售5759.45萬股，每股作價介乎10.42元至11.18元，集資額最多達6.44億元，每手100股，入場費1129.27元。公司預期於下周五(7日)掛牌，聯席保薦人為中銀國際及海通國際，無基石投資者，今年首季蝕5488萬元人民幣。



【焦點股】



晶片股：中芯國際(00981)、華虹半導體(01347)、ASMPT(00522) AI大模型股：智譜(02513)、MiniMax(00100)

- 微軟上財季雲業務收入同比大增43%，創四年來最大增幅

- Meta本財季每股盈利6.18美元，較市場預期低約14%

- 內地初創公司月之暗面F輪融資據報超額，估值達到500億美元



兆易創新(03986)

- 董事長朱一明減持1.58%股權套現44億元人民幣，自願承諾12個月不減持股份，並於半年後啟動回購計劃

- 朱一明提議公司出資最多不超過20億元人民幣回購A股



新東方(09901)

- 第四財季多賺7.76倍，全年純利升27.8%，料2027財年淨營收增最多18%



百威亞太(01876)

- 中期純利升15.6%惟銷量跌2%，不派中期息



美高梅中國(02282)

- 次季經調整EBITDA按年跌7%，收入微跌0.5%



瑞博生物(06938)

- 料中期收入最多4.4億元人民幣，升3.2倍，確認許可及里程碑收入



華潤醫藥(03320)

- 附屬擬56.6億元人民幣入主A股公司利爾化學



復星國際(00656)

- 料中期純利按年升最多1.72倍至18億元人民幣



三桶油：中石油(00857)、中海油(00883)、中石化(00386)

- 駐約旦美軍遭到伊朗突襲，特朗普放言反擊



香港電訊(06823)

- 中期純利升4%至21.5億元，每單位分派34.8仙



明略科技(02718)

- 斥8.6億元人民幣收購深圳創業板公司普聯軟件19%股權



偉祿科技(01196)

- 主席林曉輝折讓48%沽近12%股權予陳其實，套現8.5億元



瀾起科技(06809)

- 昨首斥1億元人民幣回購50萬A股，每股最高價210元人民幣



聚水潭(06687)

- 料中期虧轉賺最多1.3億元人民幣 經調整淨利潤最多升2.85倍



中際旭創(03308)

- 暗盤潛水逾1%，每手蝕525元，今日掛牌



【油金報價】



紐約期油下跌0.22%，報84.27美元/桶



布蘭特期油下跌0.49%，報87.68美元/桶



黃金現貨上漲0.41%，報4082.88美元/盎司



黃金期貨上漲1.09%，報4080.20美元/盎司