30/07/2026 11:40

【ＡＩ】全球投資基金拒赴首爾抄底，投資經理：「韓股太像賭博」

《經濟通通訊社30日專訊》韓國KOSPI指數7月創紀錄暴跌33%，估值降至史上最低。不過，百達資產管理、Robeco和瀚亞投資等全球投資基金卻未重新進場。



這些基金遲遲不願進場，凸顯波動性已成為韓股的鮮明特徵。這主要是市場資金高度集中三星電子和SK海力士及與兩者掛鈎的槓桿ETF所引發。在長倉期間，市場對這項風險視而不見。如今，投資者則要求更高的安全邊際，才願意增加持股。



*基金經理：韓股太像賭博*



這兩家AI晶片龍頭的估值與前景，已不足以讓基金有理由每次回檔逢低買進。百達資深投資經理Lee Young Jae表示，身為投資全球股市的機構投資者，韓國最大的問題就是波動太高，不能把資金投入一個太像賭博的市場。



另一個顯示市場震盪加劇的跡象，是KOSPI 200波動指數已飆升至87，是12月份水平的三倍多。該指數通常被稱為韓國的「恐慌指數」。本月全球基金已淨流出120億美元，並重新思考如何因應這樣的市場波動。(rc)