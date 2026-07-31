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30/07/2026 15:05
澳元兌美元報0.6954，澳洲6月營建許可按月轉升7.2%遠勝預期
美匯指數
|指數
|上日價
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|貨幣名稱
|15:00報價
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|上日紐約收市價
|美元/日圓
|163.62/66
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|歐元/美元
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|1.1444/48
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|英鎊/美元
|1.3342/46
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|1.3366/37
|美元/瑞郎
|0.8156/60
|0.8158/62
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|美元/加元
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|澳元/美元
|0.6952/56
|0.6945/49
|0.6952/56
|紐元/美元
|0.5807/11
|0.5798/02
|0.5793/97
|美元/人民幣
|6.7580/84
|6.7599/03
|6.7665/69
|美元/港元
|7.8436/40
|7.8432/36
|7.8423/27
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