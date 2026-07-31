30/07/2026 13:04

摘要 意見回饋 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 證監會指香港市場結構未由半導體股主導

▷ 港股上半年日均成交額2830億元

▷ 南向交易累計淨買入達5.4萬億元 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社30日專訊》證監會發表環球及香港證券市場半年回顧，指出2026年上半年，中東地緣政治衝突升溫、對美國可能加息的擔憂及對經濟前景的不確定性均加劇了全球市場的波動。然而，市場對人工智能(AI)的樂觀情緒在大部分其他主要市場中抵銷甚至蓋過上述不利因素，並推高相關基準指數，包括上證綜合指數(+3.2%)、道瓊斯指數（道指）(+8.9%)、法國CAC指數(+3.1%)及德國DAX指數(+2.1%)。*香港市場結構有別於海外市場，受惠於AI熱潮程度相對有限*相比之下，香港市場的結構有別於不少海外市場，其指數成分較為多元化，並未如部分海外市場般由大型半導體股主導市場表現。因此香港市場受惠於全球AI熱潮的程度相對有限。經過去年大幅上漲後，恒指、恒生國企指數和恒生科技指數今年上半年分別下跌10.7%、15.2%及18.9%，反映受累於消費市道疲弱，市場氣氛偏弱。*港股上半年日均成交額為2830億元，受惠交易所買賣產品交投活躍*證監會指，本港股票市場一直保持高度流動性，交投進一步上升，並在2026年6月創下月度最高紀錄。2026年上半年，平均每日成交額為2830億元，較2025年的2498億元高出13%。這主要受惠於交易所買賣產品交投活躍。香港已躋身全球五大最活躍交易所買賣產品市場之列，這些產品的平均每日成交額較2025年增加32%，部分增幅由槓桿及反向產品所帶動。*截至6月底南向交易累計淨買入達5.4萬億元*股票市場交易互聯互通機制方面，南向交易在期內錄得3010億元的淨買入，創下有史以來最長的連續淨買入紀錄（達34個月)。截至2026年6月底，南向交易的累計淨買入額達5.4萬億元，2026年上半年，其平均每日成交額為1231億元，佔香港市場總成交額的21.8%。*香港上半年IPO集資額2088億，位列全球第二*作為極具競爭力的融資中心，香港亦在首次公開招股集資方面名列全球第二，僅次於美國。2026年上半年，共有83隻新股在主板上市，集資額為2088億元，2025年為2868億元。交易所買賣衍生工具的平均每日成交量上升了8.8%。追蹤香港股票及指數的場外衍生工具方面，名義價值約為1.9萬億元，2025年為1.8萬億元，而對比股市市值的比例依然相對穩定。(bi)