30/07/2026 13:04
【ＡＩ】證監會:香港市場並未如海外市場般由大型半導體股主導，受惠AI熱潮程度相對有限
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▷ 證監會指香港市場結構未由半導體股主導
▷ 港股上半年日均成交額2830億元
▷ 南向交易累計淨買入達5.4萬億元
▷ 港股上半年日均成交額2830億元
▷ 南向交易累計淨買入達5.4萬億元
*香港市場結構有別於海外市場，受惠於AI熱潮程度相對有限*
相比之下，香港市場的結構有別於不少海外市場，其指數成分較為多元化，並未如部分海外市場般由大型半導體股主導市場表現。因此香港市場受惠於全球AI熱潮的程度相對有限。經過去年大幅上漲後，恒指、恒生國企指數和恒生科技指數今年上半年分別下跌10.7%、15.2%及18.9%，反映受累於消費市道疲弱，市場氣氛偏弱。
*港股上半年日均成交額為2830億元，受惠交易所買賣產品交投活躍*
證監會指，本港股票市場一直保持高度流動性，交投進一步上升，並在2026年6月創下月度最高紀錄。2026年上半年，平均每日成交額為2830億元，較2025年的2498億元高出13%。這主要受惠於交易所買賣產品交投活躍。香港已躋身全球五大最活躍交易所買賣產品市場之列，這些產品的平均每日成交額較2025年增加32%，部分增幅由槓桿及反向產品所帶動。
*截至6月底南向交易累計淨買入達5.4萬億元*
股票市場交易互聯互通機制方面，南向交易在期內錄得3010億元的淨買入，創下有史以來最長的連續淨買入紀錄（達34個月)。截至2026年6月底，南向交易的累計淨買入額達5.4萬億元，2026年上半年，其平均每日成交額為1231億元，佔香港市場總成交額的21.8%。
*香港上半年IPO集資額2088億，位列全球第二*
作為極具競爭力的融資中心，香港亦在首次公開招股集資方面名列全球第二，僅次於美國。2026年上半年，共有83隻新股在主板上市，集資額為2088億元，2025年為2868億元。
交易所買賣衍生工具的平均每日成交量上升了8.8%。追蹤香港股票及指數的場外衍生工具方面，名義價值約為1.9萬億元，2025年為1.8萬億元，而對比股市市值的比例依然相對穩定。(bi)