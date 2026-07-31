30/07/2026 11:30

【美國議息】安本投資：目標利率不變符預期，投資傾向短期債券

《經濟通通訊社30日專訊》安本投資新興市場經濟師Michael Langham表示，美聯儲局維持聯邦基金目標利率不變，與市場預期年底前聯邦基金利率將保持不變相符。儘管議息會議出現3張反對票，但美聯儲局主席沃什（Kevin Warsh）繼續強調潛在通脹進展是關鍵，因此稍為舒緩市場的壓力。



他認為，潛在通脹軌跡正在放緩，但能源價格、人工智能和關稅方面的發展可能令其在臨近9月時改變看法，且認為美聯儲局內部共識如此。市場反應似乎反映出美聯儲局政策滯後的風險增加，導致長期國債波動加劇，美元走弱。鑑於宏觀經濟環境動盪以及美聯儲局撤回前瞻性指引，公司仍傾向短期債券。



*若重新開放霍爾木茲海峽，油價料回落至每桶70美元左右*



至於美元走弱，雖然為亞洲外匯市場帶來了一定的緩解，但能源價格前景仍是巨大的隱憂。因此，儘管美聯儲局的政策路徑對亞洲政府在外匯市場決策方面至關重要，但公司仍然將中東局勢的發展視為主要的尾部風險。



公司基本預測是，未來幾周能源價格可能會飆升並出現劇烈波動，最終隨著各方達成某種妥協以重新開放霍爾木茲海峽，價格將回落至每桶70美元左右。



雖然預計韓國、日本以及隨後的印度將採取溫和的緊縮措施，但總體而言，到2026年下半年，亞洲地區的貨幣政策仍將有利於經濟增長。(rh)