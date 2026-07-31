30/07/2026 14:40

【美國議息】嘉信理財預期聯儲局至年底將按兵不動

《經濟通通訊社30日專訊》嘉信理財香港有限公司高級副總裁及理財顧問林長傑表示，正如市場廣泛預期，美國聯儲局維持利率在3.5%至3.75%不變，為連續第5次按兵不動，而6月通脹數據較預期溫和，整體消費物價指數按年由5月的4.2%放緩至3.5%，核心通脹亦回落至2.6%，為委員會爭取到一些空間，讓聯儲局繼續保持耐性，而非過早向任何一邊行動。



林長傑續稱，6月就業報告顯示勞動市場亦明顯降溫，很可能進一步支持按兵不動的決定。非農就業增加職位遠低於預期。



因此，目前對聯儲局最重要的訊號來自能源市場，因中東局勢尚未穩定，伊朗衝突仍然對通脹構成威脅，停火期將繼續影響通脹前景，並左右聯儲局的政策空間。即使期貨市場開始反映加息可能性，他仍預期聯儲局將按兵不動至年底。



對投資者而言，他認為，聯儲局傳遞的信息是，其既未透過寬鬆政策支持增長，亦未透過收緊政策壓抑通脹，而是利用這段時間收集更多以數據為本的證據。(rh)