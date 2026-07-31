30/07/2026 14:53

摘要 意見回饋 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 富達指聯儲局或12月加息，視通脹及就業數據

▷ 富達稱AI為長期增長主題，企業盈利穩健

▷ 富達投資策略：增配股票，看好日本及新興市場 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社30日專訊》美國聯儲局維持利率不變。富達認為，聯儲局較可能延至12月才啟動加息周期，前提是通脹與勞動市場數據持續偏強，不過9月加息的可能性尚未完全消除，由於未來兩個月的經濟數據及地緣政治發展，仍可能重新推升通脹風險。富達續稱，更重要的是，本次決策凸顯沃什(Kevin Warsh)時代的政策特色，意味市場對政策路徑的預期可能頻繁調整，利率與資產價格也更容易隨數據及官員言論而波動，令政策與市場維持高度不確定性及波動。*全球經濟與企業盈利基本面趨勢尚未改變*雖然近期美伊緊張情勢再度升溫，加上投資者對AI相關資本開支、潛在供應過剩及長期債券孳息率上升的擔憂加劇，帶動市場波動提升。然而，富達認為這些因素目前主要影響市場情緒與估值，尚未改變全球經濟與企業盈利的基本面趨勢，企業盈利維持穩健，財政政策與AI投資持續支撐經濟活動；AI仍是重要的長期增長主題，全球經濟擴張尚未中斷，中長期仍有利於風險性資產表現。投資策略上，企業盈利增長仍具潛力，富達維持增配股票，並相對看好估值與盈利動能較理想的日本及新興市場；惟美國大型科技股估值偏高，仍須留意市場集中度及AI投資回報。債券方面，通脹、財政擴張與政策不確定性可能限制長端孳息率下行空間，因此對政府債維持中性；同時，鑑於信用利差已大幅收窄，富達對信用債保持審慎，且建議投資者可透過動態調整全球多元資產策略，應對當前波動加劇的市場環境，並以優質企業為核心，結合具收益特性的全球股息策略與優質債券配置，追求穩中求勝的長期回報。(rh)