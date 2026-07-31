30/07/2026 10:13

【美國議息】金管局：香港貨幣及金融市場保持有序運作，港元拆息在聯繫匯率制度下趨近美元息率

《經濟通通訊社30日專訊》美國聯邦儲備局聯邦公開市場委員會在香港時間今天清晨公布維持聯邦基金利率目標區間於3.50-3.75厘。



金管局表示，美聯儲維持息率不變的決定符合市場預期。會後發表的聲明表示經濟繼續維持增長，就業市場保持平穩，但通脹仍處於較高水平，反映委員會對通脹前景的關注。



金管局指出，香港方面，貨幣及金融市場保持有序運作。港元拆息在聯繫匯率制度下整體上趨近美元息率，而較短期限的拆息就同時受本地市場港元資金供求影響，例如季節性因素及資本市場活動。



金管局提及，美國息率的變化將取決於通脹走勢、就業市場情況和其他經濟數據，對香港的利率環境亦會有所影響，市民在作出置業、投資或借貸決定時，需充分考慮及管理利率風險。金管局會繼續密切監察市場變化，維持貨幣及金融穩定。(bn)