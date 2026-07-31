30/07/2026 11:19

【美國議息】諾亞控股CIO辦公室：相對看好具備真實盈利、穩定自由現金流及合理估值支撐的優質權益資產

《經濟通通訊社30日專訊》美國聯儲局維持利率不變，連續第5次將聯邦基金利率目標區間維持在3.5至3.75厘，符合市場預期。



諾亞控股CIO辦公室主編陳昆才表示，諾亞控股CIO辦公室認為，評估本次會議應將「利率」與「流動性」作為兩條獨立線索分別考察，二者本次呈現出方向上的分化。價格層面：政策利率維持「更高更久」、不排除進一步收緊，折現率持續高企，對現金流回報靠後的高久期資產構成較大壓力；數量層面：銀行體系流動性維持充裕，縮表已實質暫停並按需增持短期國債，為風險資產提供了相對穩定的流動性環境。



他提及，諾亞控股CIO辦公室認為，在「利率更高更久、流動性保持穩定」的組合下，資產表現將繼續分化。諾亞控股CIO辦公室相對看好具備真實盈利、穩定自由現金流及合理估值支撐的優質權益資產；黃金仍可作為對沖貨幣與財政體系不確定性的戰略性資產。相較之下，超長久期美債及主要依賴遠期增長預期支撐估值的高久期資產，仍面臨較大的利率敏感性風險。全球分散配置的重要性亦進一步上升。(bn)