30/07/2026 11:32

摘要 意見回饋 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 美聯儲維持利率3.5-3.75厘區間不變

▷ 普徠仕指聯儲局取消前瞻指引成新常態

▷ 長年期美債遭大幅拋售屬市場反應 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社30日專訊》美國聯儲局維持利率不變，連續第5次將聯邦基金利率目標區間維持在3.5至3.75厘，符合市場預期。普徠仕(T. Rowe Price)美國首席經濟學家Blerina Uruci表示，聯儲局不再提供前瞻指引，將會成為新常態，而市場要適應這種政策環境並不容易，並指聯儲局主席沃什多次強調，儘管FOMC尚未加息，但債券孳息率已顯著上升，金融狀況亦有所收緊。這等同表示市場至今已代替聯儲局完成了部分收緊政策的工作。然而，單靠沃什的「鷹派」言論，最終不足以確保物價穩定。市場或會以較艱難的方式明白，不再提供前瞻指引，意味即使投資者已充分反映某項政策結果，沃什和FOMC亦不一定會按市場預期行事。她指出，缺乏前瞻指引容易令市場感到困惑，投資者只能因應每日公布的經濟數據，不斷重新探索合理的政策定價。在通脹、經濟增長及就業市場前景均存在高度不確定性的情況下，這將帶來更大市場波動。目前不但身處高度不明朗的宏觀環境，亦尚未完全掌握聯儲局新的政策反應機制，形成雙重不確定性。*長年期美國國債遭到大幅拋售亦不足為奇*她提及，沃什表示，6月份核心消費物價指數數據並未左右今次議息決定，延續了聯儲局不會過度聚焦單一數據的傳統。他正關注整體通脹趨勢；若形勢配合，未來數月通脹走勢或會轉而有利於他的政策取向。她認為，沃什多次談及人工智能如何為未來經濟增長創造條件，言論本質上偏向「鴿派」。人工智能有望大幅擴張經濟的供應能力，惟目前仍難以確定這種轉變何時會真正出現。沃什表示，自6月會議以來，較高孳息率已在替聯儲局發揮收緊金融狀況的作用，她認為這同樣帶有「鴿派」意味。對部分投資者而言，其言論聽起來較像是對最終加息作出力度有限的承諾，而非市場原先預期、明確預示短期內加息的強烈訊號。因此，長年期美國國債遭到大幅拋售亦不足為奇。*基準情境仍然是FOMC維持利率不變*她的看法是，基準情境仍然是FOMC維持利率不變，但政策風險屬雙向。考慮到FOMC內部出現多名持不同意見的委員，加上油價前景仍存在不確定性，市場目前將9月加息的機會定價為約五成，這是合理的。不過，若通脹如她預期般呈現放緩趨勢，而油價未有急升，FOMC在9月最終亦可能按兵不動。市場將繼續試探聯儲局的政策立場，並可能要待通脹數據迫使其改變看法，才會降低對加息的押注。她在議息會議前瞻中曾指出，近期投資者主要分為兩派：第一派是「加息支持者」，相信沃什已準備在短期內加息；第二派則是「懷疑派」，認為他只是以強硬言論爭取時間。就今次會議而言，後者暫時佔上風，但投資者仍需為未來一段波動的市場走勢做好準備。(bn)