30/07/2026 11:51

【美國議息】摩通資管：料美聯儲加息次數將少於市場預期

《經濟通通訊社30日專訊》美國聯儲局維持利率不變，連續第5次將聯邦基金利率目標區間維持在3.5至3.75厘，符合市場預期。



摩根大通資產管理全球市場策略師Kerry Craig表示，聯儲局在7月FOMC會議上堅守立場，宣稱通脹仍然過高，但在現階段選擇按兵不動。然而，本次投票結果出現分歧，三位委員主張升息，顯示決策群體內部存在若干差異。



他指出，聯儲局未來很可能持續面臨對其可信度的質疑。美國通脹已連續五年高於目標，屢遭供給側衝擊打擊，在中東局勢最新升級之前，通脹已呈下降趨勢，勞動市場也趨於穩定，為採取耐心策略創造了條件。然而，隨著聯儲局的可信度受到檢視，且其希望錨定通脹預期，若未來數月通脹進展停滯，聯儲局可能被迫採取行動。



他提及，聯儲局的言論與行動之間的差距，可能對市場定價構成挑戰。新任主席面對的是意見分歧的委員會，以及一個開始質疑央行決心的債券市場。不過，對利率展望進行重新校準，不應與重返長期升息周期混為一談，後者對市場情緒的破壞力將大得多。



他表示，該行的觀點是，聯儲局最終的加息次數將少於市場目前的預期，這將在美國殖利率曲線的短端創造機會。與此同時，長端可能仍將波動，因其需應對通脹與成長的擔憂。更廣泛而言，在強勁的企業與消費者資產負債表支撐下，高收益債券與證券化資產持續提供具吸引力的利差收益。(bn)