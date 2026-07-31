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▷ 中銀香港指債息上行等同加息效果

▷ 美聯儲重申通脹控制2%目標 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社30日專訊》美聯儲維持利率不變，符合市場預期。會後聲明與上月基本一致，美聯儲主席沃什重申，首要目標仍是將通脹控制在2%的目標水平，並強調不存在通脹「軟目標」。中銀香港財富策略及分析處主管張詩琪認為，美聯儲不急於加息屬市場預期之內，目前債息持續上行對經濟的影響，已相當於貨幣政策進一步收緊的效果。該行表示，美國的通脹前景受多重因素影響，一方面，地緣事件反覆令油價再度上升，增加通脹潛在上升的可能；另一方面，雖然人工智能的廣泛應用在中長期有助提升生產力，並降低勞動成本，但在發展初期，人工智能基建成本及電力需求上升，短期內反而有機會令通脹升溫。不過，由於最新公布的通脹數據稍為回落，美聯儲現階段未有進一步加息的急切性。沃什在記者會指出，市場參與者應以經濟數據為依歸自行調整預期，而非過度依賴局方的前瞻指引作出判斷。張詩琪表示，此番言論強調未來利率走勢仍然將以「數據主導」，同時為官員決策保留彈性。在缺乏前瞻指引下，張詩琪認為目前資產價格的走勢，更能反映市場對利率預期的看法。近日，美國10年及30年期債息持續上升至近4.7%及5.2%的歷史高位，反映市場對利率上行的預期。同時，債息上升將增加消費者及生產者的利息支出，為經濟帶來壓抑作用，效果已等同加息。該行指出，儘管美聯儲強調美國經濟仍存在韌性，然而地緣事件對經濟的影響尚未浮現，以及市場對於人工智能資本投入的盈利轉化率仍存疑，過早收緊政策或會為經濟帶來負面影響，預期未來通脹及經濟數據仍是主導利率走勢的關鍵。(bn)