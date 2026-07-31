30/07/2026 15:36
【定期存款】平安數字銀行推港元定存優惠，一個月高達16厘，工銀亞洲388天特別存期最高3厘
摘要 意見回饋
免責聲明
本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。
▷ 工銀亞洲推388天港元定存最高3厘
▷ 平安數字銀行新客戶一個月定存利率達16厘
▷ 象象銀行上調9個月及一年期利率至3.1厘及3.15厘
▷ 平安數字銀行新客戶一個月定存利率達16厘
▷ 象象銀行上調9個月及一年期利率至3.1厘及3.15厘
工銀亞洲新推388天特別存款期，若是300萬元大額存款，基本年利率為2.95厘，若該筆定期存款同時啟用「智安存」，可獲額外0.05厘年利率，最高可達3厘。
*平安數字銀行一個月高達16厘*
平安數字銀行推出港元定存優惠，由即日起至2026年8月31日，全新客戶憑特定推薦碼成功開立平安數字銀行個人儲蓄存款帳戶，敘造一個月港元定期存款，首10萬元即可鎖定高達12厘年利率。
另外，由即日起至2026年8月31日，現有客戶於平安數字銀行個人銀行手機應用程式頁面內「開戶迎新大激賞」分享專屬推薦碼，被推薦人只需使用該專屬推薦碼成功開戶並敘造一個月港元定期存款，首10萬元即可享有高達16厘年利率。
*象象銀行9個月加至3.1厘，一年期3.15厘*
象象銀行上調6個月、9個月及12個月港元定存年息分別至3厘、3.1厘及3.15厘，存額由1000元至500萬元，適用於新舊客戶以新舊資金辦理。
另外，螞蟻銀行上調12個月港元定存年息至2厘，起存額為1元，適用於客戶透過手機Apps以新/現有資金辦理。(bn)
表列各大銀行定存息率：https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php