30/07/2026 15:22

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▷ 會後聲明修改用詞，通脹仍偏高

▷ 維持利率需未來通脹報告持續下降 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社30日專訊》DWS首席美國經濟學家Christian Scherrmann表示，一如該行及市場所料，7月份聯邦公開市場委員會(FOMC)會議決定維持政策利率不變。同樣符合預期的是，會議再度出現反對票。哈馬克(Beth Hammack)、卡什卡利(Neel Kashkari)及洛根(Lorie Logan)均支持加息，他們在會議前已公開表明相關立場。是次會後聲明僅修改了一個字眼：聯儲局由「重申(reaffirming)」改為「繼續(continuing)」維持充裕準備金。聲明形容經濟增長「穩健(solid)」，而通脹則仍然「偏高(elevated)」。正如聯儲局主席沃什(Kevin Warsh)所言，6月份通脹數據降溫絕不代表聯儲局已完成其抗通脹使命。他提及，整體而言，是次會議延續偏鷹派基調，並為未來政策走向保留彈性。聯儲局並未排除再度加息的可能，當前首要任務是實現2%的通脹目標。另一方面，金融市場反應如局方所願，變相代替聯儲局的收緊政策工作。然而，聯儲局在展現對抗通脹準備就緒的同時，亦不宜對政策過度自信。新任聯儲局主席即將迎來市場考驗：若降低加息預期，將削弱聯儲局的緊縮成效，相反若憂慮通脹再度升溫，則會大幅推高債息，從而引發聯儲局在本次會議中忽視的市場風險。此外，通脹預期受控亦反映未來再度加息的必要性有限，尤其是目前政策利率已足夠對實體經濟構成抑制作用。該行仍然認為，要維持目前利率水平，未來每份通脹報告需呈現通脹持續下降的趨勢，原因或包括關稅引發的降價效應、油價波動、統計基數調整，以及經濟增長處於潛在水平而未見過熱。與此同時，AI相關開支的影響依然未明。該行亦要強調，部分影響通脹走勢的關鍵因素，仍取決於難以預測的外部環境，因此未來加息風險依然存在。不過短期而言，密切注視 FOMC 具投票權委員的言論，似乎較冗長的記者會內容更具參考價值。(bn)