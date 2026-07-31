30/07/2026 15:22
【美國議息】DWS：美聯儲要維持目前利率水平，未來每份通脹報告需呈現持續下降趨勢
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▷ 7月FOMC會議維持利率不變，3票支持加息
▷ 會後聲明修改用詞，通脹仍偏高
▷ 維持利率需未來通脹報告持續下降
▷ 會後聲明修改用詞，通脹仍偏高
▷ 維持利率需未來通脹報告持續下降
他提及，整體而言，是次會議延續偏鷹派基調，並為未來政策走向保留彈性。聯儲局並未排除再度加息的可能，當前首要任務是實現2%的通脹目標。另一方面，金融市場反應如局方所願，變相代替聯儲局的收緊政策工作。然而，聯儲局在展現對抗通脹準備就緒的同時，亦不宜對政策過度自信。新任聯儲局主席即將迎來市場考驗：若降低加息預期，將削弱聯儲局的緊縮成效，相反若憂慮通脹再度升溫，則會大幅推高債息，從而引發聯儲局在本次會議中忽視的市場風險。此外，通脹預期受控亦反映未來再度加息的必要性有限，尤其是目前政策利率已足夠對實體經濟構成抑制作用。
該行仍然認為，要維持目前利率水平，未來每份通脹報告需呈現通脹持續下降的趨勢，原因或包括關稅引發的降價效應、油價波動、統計基數調整，以及經濟增長處於潛在水平而未見過熱。與此同時，AI相關開支的影響依然未明。該行亦要強調，部分影響通脹走勢的關鍵因素，仍取決於難以預測的外部環境，因此未來加息風險依然存在。不過短期而言，密切注視 FOMC 具投票權委員的言論，似乎較冗長的記者會內容更具參考價值。(bn)