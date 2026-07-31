30/07/2026 15:07

【美國議息】大新：料美聯儲仍有較大機會在9月或10月加息0.25厘

《經濟通通訊社30日專訊》聯儲局議息委員會以九票贊成、三票反對，通過維持聯邦基金利率目標區間於3.5%至3.75%不變，為連續第五次按兵不動。



大新銀行經濟研究及投資策略部發表研究報告指，第二次主持議息記者會的聯儲局主席沃什重申，聯儲局不存在軟性通脹目標（意即默許通脹暫時高於2%目標），並表示如果通脹在預測期內繼續維持高位，利率很可能成為解決方案的一部分，但並非唯一手段。沃什又表示，自上次議息會議以來，美國國庫券孳息率已上調，意味著他決定減少提供利率前瞻指引，讓市場自行調節利率水平。



報告提及，該行認為聯儲局仍有較大機會在9月或10月會議加息0.25厘，但中東局勢不明朗可能導致油價及通脹表現持續反覆，增加利率前景不確定性。環球主權債券孳息率可能續有上升壓力，我們繼續看淡主權及投資級別企業債券，短年期及高收益債券的利率風險相對較低。美國加息前景略為降溫，美匯指數短線或先行高位整固。(bn)