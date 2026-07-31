30/07/2026 17:45

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▷ 美國長期國債孳息率升至5.2%，創19年新高

▷ 恒生銀行維持高配亞太區股市 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社30日專訊》恒生銀行高級經濟師唐嘉逸表示，美國聯儲局一如市場預期維持利率不變。然而，投票結果顯示有三位官員投下反對票，並主張加息四分一厘。這是自2016年以來，首次出現三名官員投下同一方向的反對票，反映聯儲局內部支持加息的聲音有所增加。聯儲局主席沃什雖重申當局2%的通脹目標，但未就未來利率走向提供明確訊號，市場對聯儲局短期內加息的預期因而略為下降。近期公布的通脹數據顯示，美國潛在通脹壓力有緩和跡象，能源價格上升對其他商品或服務價格影響仍有限，支持聯儲局按兵不動。另一方面，美國長期國債孳息率顯著上揚，已在一定程度上為經濟降溫。除非潛在通脹壓力明顯上升，預期聯儲局仍然會傾向維持利率不變，以免進一步加重經濟下行風險。恒生銀行財富管理首席投資總監梁君馡表示，聯儲局維持利率在3.50%至3.75%不變，但其中三位地區聯儲銀行總裁投下反對票並主張加息，反映美國通脹在連續5年高於2%目標的情況下，更多決策者傾向收緊貨幣政策。最新利率期貨顯示，交易員料10月加息機率接近九成。議息後30年期美國國債券收益率升至5.2%，而7月至今已上升36點子，並創19年來最高水平。資金成本越升，風險溢價越高，美股表現也隨美債受壓。同時，市場對美國雲端服務科技巨企大幅支出的憂慮持續，科技板塊仍是拖累大市的主要因素之一。梁君馡提及，股債應宜保持分散部署。債券方面，該行重視存續期管理與資產多元化。美債息波動或會持續，聚焦短中存續期的債券，和證券化信用債等浮息工具，減低利率風險；同時部署收益率及利差相對吸引的新興市場債。股市方面，估值合理性仍是該行強調的核心投資因素，分散環球地區及板塊部署相當重要。該行繼續維持高配整體亞太區股市，捕捉亞太各區不同的經濟動力及盈利催化劑。(bn)