30/07/2026 09:02

摘要 意見回饋 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 普徠仕預期日本央行本周維持利率不變

▷ 日本央行或暗示加快加息步伐

▷ 日本工資正增長，4月上調通脹展望 More ▼ Less ▲

《環富通基金頻道30日專訊》普徠仕(T. Rowe Price)多元收益債券策略聯席基金經理鍾曉陽預期日本央行將於本周舉行的議息會議上維持利率不變，但政策指引或會轉趨鷹派。日本央行可能暗示加快加息步伐，不再維持此前約每六個月加息一次的步伐。*若日央行加快貨幣政策正常化，今年內或再加息兩次*若日本央行加快貨幣政策正常化，今年內或有可能再加息兩次。日本工資持續錄得正增長，而央行亦已於4月公布的預測中上調通脹展望。儘管日本利率及債券孳息率上升，日圓仍持續偏弱，部分原因是美國名義及實質孳息率同步上升，為美元帶來支持。市場亦普遍認為，日本央行的政策行動仍落後於經濟及通脹形勢。*日圓持續回升或需多項條件配合，未宜長期看淡日債*日圓若要持續並顯著回升，可能需要多項條件同時配合，包括日本央行收緊政策的步伐加快、能源價格回落，以及各國採取更具協調性的外匯干預行動。過往的干預措施未能令日圓走勢持久逆轉，但有助降低實際波幅。預期日本政府債券孳息率將進一步上升，但市場對日本央行最終政策利率的預期大致處於合理水平。因此，投資者未必適宜長期全面看淡日本政府債券。該行的主要觀點是日本央行需要加快加息，目前對日本政府債券孳息曲線的中段維持偏低配置。(wa)*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。