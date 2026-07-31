30/07/2026 09:02
【議息前瞻】普徠仕料日本央行本周維持利率不變，惟或暗示加快加息步伐
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▷ 普徠仕預期日本央行本周維持利率不變
▷ 日本央行或暗示加快加息步伐
▷ 日本工資正增長，4月上調通脹展望
▷ 日本央行或暗示加快加息步伐
▷ 日本工資正增長，4月上調通脹展望
*若日央行加快貨幣政策正常化，今年內或再加息兩次*
若日本央行加快貨幣政策正常化，今年內或有可能再加息兩次。日本工資持續錄得正增長，而央行亦已於4月公布的預測中上調通脹展望。
儘管日本利率及債券孳息率上升，日圓仍持續偏弱，部分原因是美國名義及實質孳息率同步上升，為美元帶來支持。市場亦普遍認為，日本央行的政策行動仍落後於經濟及通脹形勢。
*日圓持續回升或需多項條件配合，未宜長期看淡日債*
日圓若要持續並顯著回升，可能需要多項條件同時配合，包括日本央行收緊政策的步伐加快、能源價格回落，以及各國採取更具協調性的外匯干預行動。過往的干預措施未能令日圓走勢持久逆轉，但有助降低實際波幅。
預期日本政府債券孳息率將進一步上升，但市場對日本央行最終政策利率的預期大致處於合理水平。因此，投資者未必適宜長期全面看淡日本政府債券。該行的主要觀點是日本央行需要加快加息，目前對日本政府債券孳息曲線的中段維持偏低配置。(wa)
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