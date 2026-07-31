30/07/2026 09:03

摘要 意見回饋 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 思博瑞資管指聯儲局政策框架轉變，減少前瞻指引

▷ 勞動市場就業增長穩健，薪資增幅維持溫和

▷ 信貸基本面穩健，孳息率高企支撐固定收益機會 More ▼ Less ▲

《環富通基金頻道30日專訊》思博瑞投資管理全球收益基金投資組合經理Noah Wise及Sarah Harrison指，市場目前仍注重聯儲局的傳統訊號，例如點陣圖及利率走勢預測。然而，相較於利率路徑，聯儲局決策框架的轉變或許更值得市場關注。從6月會議可見，當局正逐步減少對前瞻指引的依賴，並保留更多政策空間以靈活應對經濟環境的變化。*聯儲局政策框架持續演變，市場波動性或增加*隨著聯儲局政策框架持續演變，投資者或需調整思維，與其預測聯儲局的單一政策結果，不如評估不同經濟情境的政策啟示。在市場逐步適應這種新模式的過程中，波動性或有所增加。這與金融危機後聯儲局一直沿用的政策思維已有明顯不同。過去十多年來，聯儲局貨幣政幣的核心目標，是透過具透明度的溝通，降低市場的不確定性。勞動市場並未再度升溫，而是逐步回復常態。即使就業增長保持穩健，薪資的整體增幅仍維持在相對溫和水平。經濟前景依然符合增長放緩但保持正增長的預期，而人工智能投資、基建開支及製造業回流等長期趨勢，預計將繼續支持經濟擴張。*信貸整體基本面仍穩健，惟宜精選投資標的*目前債券孳息率已反映相當程度的風險溢價，而相關風險未必如市場憂慮般嚴重，令固定收益資產的吸引力有所提升。信貸的整體基本面仍然穩健，包括企業財務穩健、再融資需求可控，以及經濟穩定增長等因素，均有利固定收益資產表現。然而，目前估值偏高，市場容錯空間較以往減少，因此投資者宜精選投資標的。鑑於經濟增長保持韌性及孳息率高企，全球固定收益市場仍不乏投資機會。隨著政策環境持續轉變，主動管理及精選個別債券，將有助投資者更有效把握市場機遇。(wa)*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。