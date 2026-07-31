30/07/2026 09:21
【聚焦人幣】人幣中間價升7點子，兩連升報6.7892，續創近三年半高
《經濟通通訊社30日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報6.7892，較上個交易日升7點子，兩連升，續創2023年2月10日近三年半新高，較市場預測偏弱約360點，上個交易日報6.7899。
|貨幣兌換
|中間價
|漲跌(BP)
|1美元/人民幣
|6.7892
|-7.00
|1歐元/人民幣
|7.7613
|+438.00
|100日圓/人民幣
|4.1437
|+44.00
|1港元/人民幣
|0.8657
|-1.60
|1英鎊/人民幣
|9.0455
|+403.00
|1澳元/人民幣
|4.7084
|-185.00
|1紐元/人民幣
|3.9235
|+53.00
|1新加坡/人民幣
|5.2536
|+92.00
|1瑞郎/人民幣
|8.3175
|+446.00
|1加元/人民幣
|4.8196
|+162.00
|1人民幣/林吉特
|0.6027
|-0.50
|1人民幣/俄羅斯盧布
|11.7863
|+1756.00
|1人民幣/南非蘭特
|2.4604
|-37.00
|1人民幣/韓元
|213.0500
|-166.00