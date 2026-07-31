30/07/2026 17:21

摘要 意見回饋 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 中共中央政治局會議提出擴大內需、穩定樓市

▷ 中國二季度黃金需求155噸，同比降41%

▷ 滬指收跌0.62%，人民幣匯率升至近三年半新高 More ▼ Less ▲

《神州經脈》A股市場全日（30日）震盪，滬指一度失守3800點關鍵位，尾盤銀行股護盤，指數重回三千八上方，收跌0.62%報3804.69點；深成指跌幅也大，全日挫2.73%，創業板軟3.97%。滬深兩市成交額2.34萬億元（人民幣．下同），較上一個交易日增462億元或2%。市場憧憬可能出台的增量刺激措施，大消費板塊逆市走強，白酒股漲幅領先。下跌方面，CPO概念調整，板塊指數跌6.7%；存儲芯片全日疲軟。人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報6.7564，較上個交易日4時30分收盤價升91點子，兩連升，創2023年2月3日以來近三年半新高，全日在6.7562至6.7623之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報6.7892，較上個交易日升7點子，兩連升，續創2023年2月10日近三年半新高，較市場預測偏弱約360點。*今日新聞精選*1. 中共中央政治局今日召開會議，分析研究當前經濟形勢，部署下半年經濟工作。中共中央總書記習近平主持會議。會議強調，加快推動新舊動能轉換，實施好更加積極的財政政策和適度寬鬆的貨幣政策，及時謀劃出台務實管用的增量政策；加大逆周期調節力度，加力擴大內需、優化供給，切實保障和改善民生；穩定房地產市場；深化資本市場投融資綜合改革，提升資本市場韌性和信心。會議並決定，今年10月在北京召開中國共產黨第二十屆中央委員會第五次全體會議。2. 分析師認為，政治局會議內容基本符合預期，增量政策是否出台取決於7月和8月經濟數據，預計9月將成為關鍵決策窗口。增量政增預計包括發一定規模的政府債券，主要用於促消費、穩投資；央行實施降息降準，估計降息幅度為10個基點，降準0.5個百分點。整體而言，此次會議傳遞出的政策訊號既體現了支持態度，也保持了審慎基調。此外，針對人工智能、先進製造業及民營經濟發展的持續政策支持，也進一步彰顯了政府對長期增長重點的關注。3. 針對美國將外國電力逆變器和先進機器人設備列入「覆蓋清單」、禁止在美銷售，中國商務部新聞發言人表示，中國對此堅決反對，美國做法損人不利己，是典型的市場扭曲和單邊霸凌行為，中方敦促美國立即撤銷有關措施，停止錯誤做法，同時批評美國聯邦通信委員會相關措施表面上打著「非歧視」的旗號，實質上歧視性對待和打壓中國企業和產品。4. 針對近期中歐雙方保持密集磋商的進展情況，商務部新聞發言人何亞東今日舉行的例行新聞發布會上表示，中歐貿易投資磋商機制首次會議上，雙方就「穩定、平衡的中歐關鍵貿易夥伴」這個新定位達成共識，並初步商定今年秋季舉行磋商機制第二次會議。中方願與歐方繼續保持高頻次溝通，相互尊重、相向而行，探討解決經貿領域各自關切的務實可行方案，推動中歐貿易向上平衡、向前發展，保持中歐關鍵貿易夥伴關係穩定和平衡。5. 據《路透》報道，就美國商業無人艇近距離拍攝到中國軍艦一事，中國外交部發言人毛寧今日表示，中國軍隊開展活動一貫符合國際法和國際慣例，並提醒有關方面避免危險抵近中國海軍艦艇，防止引發海空意外。《路透》周三報道稱，一家總部位於美國加州的小型無人艇製造商Seasats表示，其一艘「Lightfish」無人水面艇曾接近一艘在菲律賓專屬經濟區內活動的中國軍艦，並拍攝到該公司認為是美國私人企業首次獲取的此類影像。6. 世界黃金協會今日發布的2026年二季度《全球黃金需求趨勢報告》關於中國市場的部分顯示，二季度中國市場黃金需求（含金飾、金條、黃金ETF及工業用金）總量達155噸，同比下降41%，為2022年以來最疲軟的二季度表現。金飾需求走弱，同比下降28%，黃金ETF流出22噸，是導致黃金需求同比下滑的主要因素。值得注意的是，儘管需求噸數下降，但消費者金飾消費支出金額仍維持高位。7. 一年一度的數碼娛樂產業盛會ChinaJoy（第二十三屆中國國際數碼互動娛樂展覽會）將於明日起至下周一（3日）在上海舉行，主題為「與AI同遊」。與ChinaJoy同期舉辦的產業大會CDEC高峰論壇（中國國際數字娛樂產業大會高峰論壇）今日在上海召開，現場發布《2026年1-6月中國遊戲產業報告》顯示，2026年1-6月，國內遊戲市場實際銷售收入1884.5億元，同比增長12.17%；截至6月，全國遊戲用戶規模6.84億，同比增長0.82%。兩項規模均創歷史新高。8. 據《中國房地產報》報道，廣州市規劃和自然資源局南沙區分局29日公開掛牌出讓一宗住宅用地的使用權，要求競得者承諾在其中一個地塊執行現房銷售，而地方政府則給予土地出讓金分期繳納的支持。報道引述南沙區住房和城鄉建設局相關人士表示，這是廣州首個將「現房銷售承諾制」納入出讓條件的住宅項目，有效解決了「能否按時交房」的信任問題。(jq)