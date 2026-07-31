30/07/2026 17:32

【ＡＩ】墨甲機器人：全球累計交付突破2000台

《經濟通通訊社30日專訊》墨甲機器人今日宣布，全球累計交付突破2000台，產品和服務覆蓋60多個國家和地區。



墨甲機器人是奇瑞國際孵化的具身智能品牌，專注於人形與四足機器人的研發和應用。據介紹，墨甲機器人以馬來西亞為起點，持續拓展東南亞、中東、歐洲、非洲、拉美等區域市場。今年以來，企業全球化布局進一步提速：3月亮相Automation Thailand 2026，展示機器人在工業製造、智能服務等領域的應用能力；7月，越南首個AI體驗中心正式投入運營，進一步推動機器人在汽車營銷服務場景的商業化應用。



截至目前，墨甲機器人已廣泛應用於汽車營銷服務、公共空間導覽、智慧警務、醫療導診、商業接待等多個場景，並獲得歐盟CE、美國FCC等國際認證。(sl)