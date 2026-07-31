30/07/2026 09:37

【聚焦人幣】人幣中間價續創近三年半高，即期開市升45點子報6.7610

《經濟通通訊社30日專訊》人民幣兌一美元中間價今報6.7892，較上個交易日升7點子，兩連升，續創2023年2月10日近三年半新高，較市場預測偏弱約360點。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早高開45點子，報6.7610，上個交易日即期匯率收盤報6.7655。



市場人士指出，美聯儲局維持利率不變，但內部對通脹的看法分歧，引發美元大幅回落，但人民幣中間價反應克制，這料會降低外部變化對人民幣走向的擾動。



中金公司宏觀團隊認為，沃什正在嘗試把一部分政策緊縮功能「外包」給市場完成，這會讓市場懷疑，美聯儲局是否具備抗擊通脹的政策公信力。「美聯儲局此次按兵不動，不僅沒有緩解市場對於通脹的擔憂，反而可能加大債券市場的波動率，加劇股票市場調整風險。」



ING集團認為，在美聯儲局9月議息會議前，美國還有兩份通脹數據和就業報告，因此九月是否加息仍存不確定性，但預計美聯儲局在2027年會保持政策穩定。(jq)