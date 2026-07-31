30/07/2026 16:44

【聚焦人幣】人幣即期收升91點子，兩連升報6.7564，創近三年半高

《經濟通通訊社30日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報6.7564，較上個交易日4時30分收盤價升91點子，兩連升，創2023年2月3日以來近三年半新高，全日在6.7562至6.7623之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現升51點子，報6.7555。



今日人民幣兌一美元中間價報6.7892，較上個交易日升7點子，兩連升，續創2023年2月10日近三年半新高，較市場預測偏弱約360點。



市場人士表示，隔夜美元指數大跌，但今日人民幣中間價反應非常克制，即期反應也較為平穩，後續或延續穩中略升走勢，關注美元會否選擇方向。



星展銀行認為，美聯儲會議未能如市場預期般釋放足夠鷹派信號，而其他主要央行在政策溝通中立場更鮮明，這可能施壓美元多頭。(jq)