30/07/2026 11:32
《行業數據》上半年中國遊戲市場銷售收入1884.5億創新高，小程序遊戲收入增36%
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▷ 2026年1-6月中國遊戲市場銷售收入1884.5億元
▷ 同期小程序遊戲收入361.57億元，同比增36.01%
▷ 自研遊戲海外市場收入123.72億美元，同比增30.2%
▷ 同期小程序遊戲收入361.57億元，同比增36.01%
▷ 自研遊戲海外市場收入123.72億美元，同比增30.2%
1-6月，中國移動遊戲市場實際銷售收入1352.10億元，同比增長7.9%；客戶端遊戲市場實際銷售收入452.88億元，同比增長27.92%；網頁遊戲市場實際銷售收入20.16億元，同比下降8.47%，連續3年下滑；主機遊戲市場實際銷售收入9.61億元，同比下降7.06%。
1-6月，國內小程序遊戲市場實際銷售收入達361.57億元，同比增長36.01%，繼續保持較高增幅。其中，內購產生的市場實際銷售收入211.37億元，佔比66.80%；廣告變現收入105.20億元，佔比33.2%。
1-6月，國內電子競技遊戲市場實際銷售收入達986.16億元，同比增長11.12%；桌遊市場實際銷售收入38.68億元，同比增長4.3%，其中電子桌遊市場實際銷售收入19.97億元，佔比提升2.1個百分點至57.5%。
遊戲出海繼續保持高增長。1-6月，中國自研遊戲海外市場實際銷售收入123.72億美元，同比增長30.2%。(sl)