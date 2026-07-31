30/07/2026 10:02

【ＡＩ】微軟季度業績超市場預期，雲業務增速創四年來最快

《經濟通通訊社30日專訊》微軟(US.MSFT)在聲明中表示，Azure雲計算業務收入在第四財季增長43%。這是2022年初以來最快季度增速，也高於分析師平均預計的增長約40%。在截至6月的財年中，Azure的銷售首次突破1000億美元大關。



微軟憑藉與OpenAI的緊密合作引領人工智能熱潮。此後，公司將重心轉向能夠理解自然語言指令。並自主執行任務的AI模型和軟件。這些產品需要龐大的算力支持，微軟也加入行業大規模投資浪潮，建設新的數據中心，並採購用於開發AI工具的高端晶片。



反映數據中心支出的關鍵指標資本支出當季增長70%，達到410億美元。這低於分析師預期的420億美元。



微軟還在監管文件中披露，截至6月30日的季度，新增數據中心租賃承諾超過1300億美元，顯示該公司對人工智能基礎設施的投資加速。



微軟總營收增長18%，至900億美元，高於分析師平均預期的877億美元。每股純利為4.81美元，高於市場預期的4.25美元。(rc)