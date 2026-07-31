30/07/2026 10:03

【外圍經濟】日本央行周五料維持政策不變

《經濟通通訊社30日專訊》日本央行周五（31日）預計將維持利率不變，投資者將關注行長植田和男是否會釋放訊號，顯示下次升息可能比許多經濟學家預期來得更早。



接受媒體調查的52名經濟學家均預測，日本央行將在為期兩天的會議結束時，維持基準利率不變，以評估上月將利率上調至31年來最高水平1厘所產生的影響。市場注意力集中到最新經濟預測，以及植田和男下午的新聞發布會上。



這次會議召開之際，正值市場愈來愈相信當局可能在10月底前再次升息。日圓兌美元匯率跌至1986年以來低點，亦加劇通脹壓力。



目前，約半數受訪經濟學家預計央行將等到12月再行動，約40%預測10月就會行動。投資者則較為樂觀。截至東京時間周三（29日）下午5點，隔夜指數掉期顯示10月底前再次升息的可能性約為74%，高於6月政策會議次日的約50%。(rc)