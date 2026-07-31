30/07/2026 10:30

【中東戰火】卡塔爾三周來首次恢復經霍爾木茲海峽運輸液化天然氣

《經濟通通訊社30日專訊》自三周多前一艘液化天然氣運輸船在霍爾木茲海峽遇襲以來，卡塔爾首次透過此關鍵航道運送液化天然氣(LNG)。



根據船舶追蹤數據，「Al Areesh」號液化天然氣運輸船自7月初在拉斯拉凡出口設施裝載貨物後，一直停留在波斯灣。該船在開啟船舶應答器的情況下穿越霍爾木茲海峽，並於當地時間周四上午進入阿曼灣。船舶訊號顯示，其下一目的地為巴基斯坦。



此舉顯示，卡塔爾能源公司可能正恢復經霍爾木茲海峽的LNG運輸。這也可能為該公司提高其全球最大LNG出口基地產量創造條件。襲擊事件發生後，這項增產計劃被擱置。(rc)