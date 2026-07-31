30/07/2026 08:53

紫金黃金國際(02259)終止全購聯合黃金，改斥近3億美元入股聯合黃金9.2%股權

《經濟通通訊社30日專訊》紫金礦業(02899)(滬:601899)及紫金黃金國際(02259)聯合公布，紫金黃金國際終止收購在美國及加拿大上市的Allied Gold Corporation（聯合黃金）全部已發行普通股，但紫金黃金國際斥4.166億加元，折合約2.95億美元認購聯合黃金1280萬股新股，取得擴大後股本約9.2%股權。



紫金黃金國際指，由於雙方認為收購約定交割先決條件完成截止日前及之後期限內，交割先決條件難以全部實現或得到豁免。經協商，雙方不再延長交割先決條件完成截止日，並於昨日簽署《終止協議》，終止收購。



該集團指，聯合黃金核心資產包括在產的馬里Sadiola金礦、科特迪瓦金礦綜合體，及將於8月建成投產的埃塞俄比亞Kurmuk金礦。根據公開披露信息，截至去年底，聯合黃金擁有金資源量約541噸，每囀平均品位約1.38克，聯合黃金去年產金11.8噸，依託Sadiola項目改擴建及Kurmuk項目建成投產帶來的增量，聯合黃金預計2029年產金將提升至25噸。(wh)