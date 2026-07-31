25,884.43
+25.55
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31/07/2026 17:10
美元兌日圓報158.65，日本央行一如預期維持利率1%不變
美匯指數
|指數
|上日價
|漲跌
|100.144
|99.864
|0.280
最新美元匯價
|
|17:00報價
|16:00報價
|上日紐約收市價
|美元/日圓
|158.63/67
|160.26/30
|159.48/52
|歐元/美元
|1.1523/27
|1.1511/15
|1.1528/32
|英鎊/美元
|1.3460/64
|1.3450/54
|1.3465/69
|美元/瑞郎
|0.8059/63
|0.8070/74
|0.8049/53
|美元/加元
|1.4007/11
|1.4020/24
|1.4011/15
|澳元/美元
|0.7041/45
|0.7028/32
|0.7027/31
|紐元/美元
|0.5885/89
|0.5871/75
|0.5879/83
|美元/人民幣
|6.7467/71
|6.7476/80
|6.7541/45
|美元/港元
|7.8422/26
|7.8411/15
|7.8430/34
*上述報價只供參考用