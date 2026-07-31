31/07/2026 08:10

《政政經經－石鏡泉》皇帝放屁

《政政經經》文題看來粗鄙，但應合了近日美聯儲局和韓國政府的行為。皇帝放屁是：一屁天下響，但結果呢？屁放完了，有乜事吖？



韓國政府要救市，考慮（公布）了很多個方案：



韓國政府最新的政策聲明，無疑對於全球股票市場半導體板塊具有明顯的短期止血與降低尾部風險作用。在一些金融市場資深分析師看來，韓國政府直接救市的可能性明顯上升，尤其是韓國政府在一份聲明中「建立法律依據，使監管機構能夠採取緊急市場穩定措施」的表述，為未來政府直接干預預留了制度空間。與此同時，韓國財長已明確表示政府正在研究市場穩定措施。



金融市場交易層面，韓國政府最新承諾更像是政策反應由「監管去槓桿」向「必要時提供價格與流動性托底」全面升級。若強制平倉繼續造成流動性真空、連續觸發全市場熔斷，並開始衝擊融資市場和金融機構資產負債表，韓國政府可能動用或重啟「股市穩定/平準基金」，通過金融機構共同出資購買KOSPI 200指數資產。韓國具有明確先例：2020年曾設立10.7萬億韓元股市穩定基金，計劃直接投資KOSPI 200指數；2024年監管機構也曾表示可隨時部署10萬億韓元生產穩定基金。



*韓國限制槓桿投資*



不過，目前正式落地的政策仍集中於限制聚焦單一股的極端槓桿ETF：提高現金門檻、設定投資組合敞口上限、暫停新品上市、提高交易成本及引入彈性槓桿，而不是政府資金直接買入股票。



救市如救火，緩不得，但韓國政府磨磨蹭蹭，諸事不決，說明一點，無足夠的金融知識。你看美國做得幾快，仲改埋個好名：叫Plunge Protection Fund。股市跳水，影響人民財富，市一Plunge（暴跌）便要用納稅人錢去買股，Protection（保護）。仲叫乜「平準基金」吖，平準，就是與股民利益割離了，怎可得廣大人民支持？



美聯儲局不加息、不減息之舉，之前人人都估到。



7月29日，美聯儲局最新的聯邦公開市場委員會貨幣政策會議紀要顯示，以9票對3票的投票結果，決定將聯邦基金利率目標區間繼續維持在3.5%至3.75%之間。委員會將繼續執行在銀行體系內維持充裕準備金的政策。



這一今年連續第5次維持利率不變的決定符合市場普遍預期。



會議紀要顯示，儘管存在因中東衝突等因素引發的高度不確定性，經濟活動仍保持穩健增長。相對於委員會2%的目標，通脹率依然處於高位，這在一定程度上反映了導致能源等特定領域價格上漲的供給衝擊。會議紀要指出，委員會將致力於實現物價穩定。



在本次利率決議中，三位地區聯儲局主席投下反對票，主張加息25個基點。這是自2016年以來，美聯儲局首次在同一次政策決議中出現3張立場一致的反對票，反映出美聯儲局內部支持收緊政策的聲音正在增強。



在問答環節前宣讀的聲明中，沃什表示此次會議「氣氛融洽且富有建設性」，重申決議聲明依然旨在「避免進行預測」。



沃什表示，美聯儲局不會對任何市場走勢背書，但會以高度關注的態度觀察市場動態。



不過，沃什強調「美聯儲局將致力於實現物價穩定」，稍稍展現了一下偏「鷹」的態度。他說：「讓我重申，不存在軟性通脹目標，也不存在隱性目標，在本屆委員會任期內絕不會有。」



值得注意的是，發布聲明後，美聯儲局9月加息的概率下降。據CME「美聯儲局觀察」，美聯儲局到9月維持利率不變的概率為36.8%，累計加息25個基點的概率為63.2%，累計加息50個基點的概率為0%（美聯儲決議前分別為17.8%、60.2%和22%）。美聯儲局到10月維持利率不變的概率為26.2%，累計加息25個基點的概率為55.6%，累計加息50個基點的概率為18.2%，累計加息75個基點的概率為0%（美聯儲決議前分別為11.9%、46.1%、34.7%和7.3%）。



*聯儲局不加息，長債息拉升*



美聯儲局發布利率決議後美債走勢分化，其中，2年期收益率跳水，曾報4.265%。



長端美債卻耍起了「小性子」，10年期和30年期收益率日內大幅拉升。



市場人士認為，如此巨大的波動幅度只說明了一件事：市場在向沃什傳遞「美聯儲局今天本來應該加息」的訊號。



美國30年期國債收益率持續站穩5%以上，為2007年金融危機以來持續時間最長的一輪，反映出市場對美國財政赤字不斷擴大及通脹韌性的擔憂持續升溫。



數據顯示，今年以來，美國30年期國債收益率已有27個交易日高於5%，約佔全部交易日的19%，創2007年以來最高水平。當年，該收益率共有50個交易日高於5%。



談及美債走勢分化，華源期貨副總經理孫伏鯤表示，這反映出市場正在定價「短期經濟增長放緩、長期通脹頑固」的類滯脹預期。短端美債對美聯儲局短期政策高度敏感，隨著加息概率下降，收益率出現修復性下行。而長端更多反映結構性風險：一方面，AI基建資本開支、關稅政策等推升長期通脹預期；另一方面，財政部密集發行長債，疊加美聯儲局縮表，長端面臨嚴重的供需失衡。因此，長端收益率居高不下，本質是市場在要求更高的期限溢價來補償長期風險。



格林大華期貨副總經理、首席專家王駿認為，這釋放出三大訊號：第一，投資者通過抬高長端收益率施壓美國財政，當前美聯儲局基準利率較2007年低150個基點，但30年期美債收益率持平當年水平，源於美債規模從4.5萬億美元升至31萬億美元，債務佔GDP比重翻倍，推高風險溢價。第二，長端利率由美國財政赤字主導，貨幣政策影響力進一步弱化，疊加當前AI等科技類企業大額融資、國債拍賣擴容，擠佔美國資本市場資金，抬升長端期限溢價。第三，長端收益率上行由實際收益率驅動，體現市場對長期通脹中樞與中性利率的重新定價。



但就要弄些聲響，以示會認真處理美息問題。周一（3日）再談。《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



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