31/07/2026 08:00

【外圍經濟】蘋果第三季營收超預期，iPhone銷售升22%

《經濟通通訊社31日專訊》蘋果(US.AAPL)於周四（30日）美股收市後公布2026年第三季業績，總營收錄得1094.2億美元，按年增長15%，高於市場預期的1088.5億美元，為連續第三季實現增長。



其中iPhone銷售收入達542.5億美元，按年大幅攀升22%，優於市場預期的536億美元，成為本季度業績的主要推動力。



期內經營利潤報297.9億美元，按年增長21.9%；每股盈利錄得2.02美元，超越市場預期的1.89美元，其中關稅退稅收入貢獻每股0.11美元。



iPhone銷售強勁增長主要受惠於iPhone 17系列的高端型號需求旺盛及換機潮持續，分析師指出，疫情期間購買的用戶已進入換機周期，加上蘋果調整定價策略，推動銷量顯著回升。



儘管業績超預期，蘋果股價在周四盤後交易時段一度下跌逾4%。(kk)