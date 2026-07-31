31/07/2026 08:16

【外圍經濟】日本疑在央行議息會前干預匯市，日圓一度急升3%，據報美財政部要求進行匯率檢查

《經濟通通訊社31日專訊》美元兌日圓出現劇烈波動，隔夜日圓一度急升逾3%，美元兌日圓匯價短暫低見157.96水平，亞洲時段周五（31日）早盤報160.33。



是次日圓急飆的速度與幅度，引發市場強烈揣測日本當局可能已再度秘密出手干預匯市，以遏制日圓長期以來的貶值頹勢。



*貝森特：日圓被嚴重低估*



外電引述知情人士透露，在日本當局疑干預匯市購買日圓後，美國財政部要求對美元兌日元匯率進行匯率檢查。美國財政部尚未對此事作出回應，但財長貝森特在受訪時表示，日圓被嚴重低估，明顯偏離均衡價格，不擔心日圓走強。



SMBC日興證券高級外匯及利率策略師Rinto Maruyama表示，日本和美國長期債孳息率急劇上行，是「日本干預匯市和美國進行匯率詢價的關鍵因素」，並指出：「日本當局在日本央行貨幣政策會議前進行干預，可能是希望通過出其不意的方式放大影響，與4月那次更為透明市場更容易識別的干預行動形成對比。」(jf)