31/07/2026 08:18

【外圍經濟】英倫銀行維持利率不變，符合市場預期

《經濟通通訊社31日專訊》英倫銀行貨幣政策委員會(MPC)以6比3的投票結果，決定維持基準利率於3.75%不變，符合市場預期，但支持加息的人數從上個月的2人增至3人，顯示決策層內部對通脹前景的分歧加劇。



英倫銀行在政策聲明中表示，將保留「隨時採取行動」的選項，以防高通脹持續，並強調外部環境高度不可預測。就在本次決議公布前數日，國際油氣價格已明顯高於英國央行10天前基準預測所採用的平均水平，主要受美伊緊張局勢再度升溫所影響。



儘管外部風險上升，委員會多數成員指出，有「明確跡象」顯示國內通脹壓力正在緩解，迄今亦「幾乎沒有證據」顯示能源價格上漲已推高工資訴求，或帶動其他領域價格上漲。英倫銀行行長貝利表示，目前幾乎沒有出現第二輪效應的證據，儘管現在就因此感到寬慰仍為時過早。(kk)