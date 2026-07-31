31/07/2026 09:35

【外圍經濟】日韓疑聯手干預匯率，韓元兌美元匯率一度升至9個月高點

《經濟通通訊社31日專訊》繼紐約時段圓匯大漲3%，韓國外匯當局疑似實施了匯率維穩操作，韓圜兌美元匯率周五早盤一度升至九個月高點。



首爾時間周四（30日）晚間，韓圜兌美元匯率一度升至每美元1419韓圜，周五上午6點左右，韓圜兌美元匯率為1418，創下去年10月20日以來的最高水平。但隨後回落，截至上午9時37分報1430韓圜。



在紐約交易時段，日元兌美元匯率一度升至約158，創下兩年多來的最高水平。韓國KB國民銀行分析師Lee Min-hyuk表示，韓圜與日圓之間的相關性引發了外界猜測，韓國和日本的外匯監管機構可能已介入市場。



他推測，韓圜和日元隔夜走強「可能表明韓國和日本當局可能已共同干預」。



在東京，財務大臣片山皋月周五回避了是否干預了匯市，只表示當局將「保持高度警惕，並採取適當措施」。隨後不久，日本外匯事務負責人三村淳暗示，一直得到美國同行和其他國家的支持。(jf)



