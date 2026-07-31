31/07/2026 13:17

【ＡＩ】Situational Awareness基金在股市受挫，城堡大舉接盤其AI相關持倉

《經濟通通訊社31日專訊》匿名知情人士表示，專注AI市場的Situational Awareness基金，在最近幾周因AI相關股票暴跌並遭遇損失，大幅拋售持有的上市股票。城堡投資據報已接盤該基金持有的大量持倉。



Situational Awareness由OpenAI前研究人員Leopold Aschenbrenner創辦，在城堡接盤後，據報基金資產規模已降至約100億美元，規模較幾個月前減少逾一半。知情人士稱，該基金本周出售的資產所得，已用於償還為其提供槓桿融資的銀行。



《華爾街日報》此前報道稱，截至5月底，Situational Awareness的資產規模超過200億美元。此後，該基金部分最大持倉進一步上漲，但本月大幅下挫。



知情人士表示，該基金尚未清空其持有的所有上市股票，並且仍持有包括Anthropic PBC在內的非上市公司股權。城堡投資發言人拒絕置評。



分析指，Situational Awareness的快速崛起和倉促出售資產，引發業內高度關注，但經過本周的資產出售後，Aschenbrenner持有的投資組合規模可能仍超過多數對沖基金，核心是其成功保住的高價值非上市公司股權。(jf)