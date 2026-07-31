31/07/2026 16:32

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▷ 貨品出口總額第二季同比升28.8%

▷ 第二季GDP環比下跌0.6% More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社31日專訊》政府統計處今日發布2026年第二季的本地生產總值預先估計數字。根據預先估計數字，2026年第二季本地生產總值較上年同期實質上升4.3%，遜市場預期的4.9%，而第一季的升幅為5.9%。按本地生產總值各個主要組成部分分析，私人消費開支在2026年第二季與上年同期比較實質上升2.9%，而第一季的升幅為4.9%。按國民經濟核算定義計算的政府消費開支，在2026年第二季與上年同期比較錄得0.5%的實質升幅，而第一季的升幅為2.8%。本地固定資本形成總額繼2026年第一季實質上升18.3%後，在第二季與上年同期比較持續上升4.6%。按國民經濟核算定義計算，貨品出口總額在2026年第二季與上年同期比較錄得28.8%的實質升幅，升幅較第一季的23.8%進一步加快。同期，按國民經濟核算定義計算，貨品進口實質上升29.3%，而第一季的升幅為29.9%。服務輸出繼2026年第一季實質上升3.3%後，在第二季與上年同期比較上升3.4%。服務輸入在2026年第二季實質上升2.8%，而第一季的升幅為3.8%。經季節性調整而作相連季度比較的本地生產總值，在2026年第二季較第一季實質下跌0.6%。政府發言人表示，受蓬勃的對外貿易和強韌的內部需求所支持，香港經濟2026年第二季繼續強勁擴張。根據預先估計數字，實質本地生產總值繼上一季按年增長5.9%後，在第二季進一步增長4.3%。展望未來，香港經濟在2026年下半年預料會繼續穩健增長。全球對人工智能相關產品的需求旺盛，應會支撐商品出口，而服務輸出應受惠於訪港旅客的持續增長，以及對金融及商業服務的穩定需求。受勞工市場情況穩定，以及營商和消費者氣氛堅穩所支持，內部需求料會維持強韌。然而，外圍不利因素持續，特別是中東地緣政治緊張局勢、美國貨幣政策的不確定性，以及主要先進經濟體的貿易保護主義措施，仍須密切關注。(ul)